ఈ ఏడాది అశోకవ‌నంలో అర్జుణ క‌ల్యాణం సినిమాతో మంచి హిట్టందుకున్నాడు టాలీవుడ్ (Tollywood) యువ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్ (Vishwak Sen). ప్ర‌స్తుతం విశ్వ‌క్ సేన్ న‌టిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒక‌టి ఓరి దేవుడా (Ori Devuda). మేక‌ర్స్ ఈ సినిమా నుంచి స‌ర్ ప్రైజ్ గ్లింప్స్ (Ori Devuda Glimpse) వీడియో విడుద‌ల చేశారు. ఇంత‌కీ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఏంటో తెలుసా..? తాజాగా విడుద‌ల చేసిన వీడియోలో విక్ట‌రీ వెంక‌టేశ్ కూడా క‌నిపించ‌డం.

ల‌వ్ కోర్టు విజువ‌ల్స్ తో గ్లింప్స్ వీడియో షురూ రాగా..విశ్వ‌క్ సేన్ త‌న స‌మ‌స్య‌ను చెప్పుకునేందుకు రాహుల్ రామ‌కృష్ణతో క‌లిసి ల‌వ్ కోర్టుకు వ‌చ్చిన‌ట్టు వీడియోతో అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఈ చిత్రంలో ఆశా భ‌ట్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నారు.

కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అశ్వ‌త్ మారిముత్తు త‌మిళంలోతెర‌కెక్కించిన ఓ మై క‌డ‌వులేకు తెలుగు రీమేక్‌గా వ‌స్తుంది. ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్‌లో విజ‌య్ సేతుప‌తి పోషించిన దేవుడి పాత్ర‌లో వెంక‌టేశ్ పోషిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంతో బాలీవుడ్ న‌టి మిథిలా పాల్క‌ర్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌యం అవుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని పీవీపీ సినిమా, శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

