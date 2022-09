September 21, 2022 / 08:34 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో అక్కినేని నాగార్జున (Nagarjuna) టైటిల్ రోల్ చేస్తున్న సినిమా ‘ది ఘోస్ట్‘ (The Ghost). ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు (Praveen Sattaru) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ సోనాల్ చౌహాన్ (Sonal Chauhan) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ చేస్తోంది. ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 5న విడుద‌ల కానుంది. కాగా సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. సెప్టెంబ‌ర్ 25న క‌ర్నూలులోని ఎస్‌టీబీసీ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్‌లో ఈవెంట్‌కు ప్లాన్ చేశారు మేక‌ర్స్.

సాయంత్రం 6 గంట‌ల నుంచి మొద‌లు కానుంది. నాగార్జున అండ్ టీం ఇప్ప‌టికే ప్ర‌మోష‌న్స్ లో బిజీగా ఉన్నారు. ది ఘోస్ట్ ట్రైల‌ర్‌, పాట‌ల‌కు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తోంది. భ‌ర‌త్-సౌరభ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్స్‌గా ప‌నిచేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పీ, నార్త్ స్టార్ ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

హై ఆక్టేన్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైనర్ గా వ‌స్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ న‌టి గుల్ ప‌నాగ్‌, అనిఖా సురేంద్ర కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ది ఘోస్ట్‌లో నాగార్జున ఇంటర్ పోల్ ఆఫీస‌ర్ విక్ర‌మ్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి మార్క్ కే రాబిన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

