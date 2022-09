September 14, 2022 / 09:53 PM IST

టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ అక్కినేని నాగార్జున (Nagarjuna) త్వ‌ర‌లో ది ఘోస్ట్ (The Ghost)గా భ‌య‌పెట్టించేందుకు రెడీ అంటున్నాడు. ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు (Praveen Sattaru) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ మూవీ అక్టోబ‌ర్ 5న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. బాలీవుడ్ భామ సోనాల్ చౌహాన్ (Sonal Chauhan) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ది ఘోస్ట్ ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ‘వేగం’ సెప్టెంబ‌ర్ 16న లాంఛ్ చేయ‌నున్న‌ట్టు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

నాగార్జున‌, సోనాల్ పై వ‌చ్చే రొమాంటిక్ సాంగ్ రాబోతుంద‌ని పోస్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు మేక‌ర్స్. భ‌ర‌త్‌-సౌర‌భ్ ఈ పాట‌ను కంపోజ్ చేశారు. ఈ పాట‌ను క‌పిల్ క‌పిలాన్‌-ర‌మ్య బెహ‌రా పాడ‌గా.. కృష్ట‌మ‌దినేని రాశారు. హై ఆక్టేన్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైనర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ మూవీలో గుల్ ప‌నాగ్‌, అనిఖా సురేంద్ర కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు.

ది ఘోస్ట్‌లో ఇంటర్ పోల్ ఆఫీస‌ర్ విక్ర‌మ్ పాత్ర‌లో నాగార్జున క‌నిపించ‌బోతున్నాడు. ఈ చిత్రానికి మార్క్ కే రాబిన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పీ, నార్త్ స్టార్ ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సునీల్ నారంగ్‌, పీ రామ్మోహ‌న్ రావు, శ‌ర‌త్ మ‌రార్ సంయుక్తంగా ది ఘోస్ట్ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

It’s time to make things a little hot 🔥 🔥 🔥

The king of romance is back with #Vegam from #TheGhost.

Song out on September 16th.#TheGhostOnOct5@iamnagarjuna @sonalchauhan7 @SVCLLP @nseplofficial @bharattsaurabh ⁦@SonyMusicSouth⁩ pic.twitter.com/fxTGhS78nQ

— Praveen Sattaru (@PraveenSattaru) September 14, 2022