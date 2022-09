Trivikram | తివిక్ర‌మ్ ద‌ర్శ‌కత్వంలో రానా దగ్గుబాటి..?

Rana To Star In Trivikram’s Next | టాలీవుడ్ ఇండ‌స్ట్రీలోని అగ్ర ద‌ర్శ‌కుల‌లో త్రివిక్ర‌మ్ ఒక‌రు. మాట‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మైమ‌రిపిస్తాడు. కేవ‌లం పోస్ట‌ర్ మీద ఈయ‌న పేరుంటే చాలు, చాలా మంది ప్రేక్ష‌కులు థియేట‌ర్ల‌కు ప‌రుగులు తీస్తుంటారు. ఈయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సినిమా చేయాల‌ని ఎంతో మంది హీరోలు ఆశ‌ప‌డుతుంటారు. ఎందుకంటే ఈయ‌న హీరో క్యార‌క్ట‌రైజేషన్స్ గొప్ప‌గా రాసుకుంటాడు. ఇక ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న మ‌హేష్‌బాబుతో SSMB28 తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే షూటింగ్ ప్రారంభించిన ఈ చిత్రం వ‌చ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌లో విడుద‌ల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే తివిక్ర‌మ్‌కు సంబంధించిన ఓ వార్త నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

‘అల‌వైకుంఠ‌పురం’లో త‌ర్వాత దాదాపు రెండేళ్ళకు SSMB28తో త్రివిక్ర‌మ్ మ‌ళ్ళీ మెగా ఫోన్ ప‌ట్టాడు. మ‌ధ్య‌లో ‘భీమ్లానాయ‌క్‌’ చిత్రానికి మాట‌లు, స్క్రీన్‌ప్లే అందించాడు. అయితే SSMB28 తర్వాత తివిక్ర‌మ్ ఎవ‌రితో సినిమా తీస్తాడా? అని ఇప్పుడే చ‌ర్చ‌లు మొద‌ల‌య్యాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో రానాతో తివిక్ర‌మ్ నెక్స్ట్ సినిమా చేయ‌బోతున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ‘హిరణ్య క‌శ్య‌ప’ అనే టైటిల్‌ను కూడా ప‌రిశీల‌న‌లో ఉంచార‌ట‌. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రంలో రానా హిరణ్య క‌శ్య‌ప అనే రాజ్యానికి అసుర అనే రాజు పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్నాడ‌ట‌. ఇందులో నిజ‌మెంతుందో తెలియ‌దు కాదు, ఈ వార్త‌తో ద‌గ్గుబాటీ అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.

