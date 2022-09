Watch: విమానం గాల్లో ఎగురుతుండగా… వ్యక్తి హంగామా, విండో బ్రేక్‌ చేసేందుకు యత్నం

September 19, 2022 / 05:11 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: విమానం గాల్లో ఎగురుతుండగా ఒక ప్రయాణికుడు హంగామా చేశాడు. ఫ్లైట్‌ సిబ్బంది పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడంతోపాటు విమానం సీట్లు, విండోను పగులగొట్టేందుకు ప్రయత్నించాడు. పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్ (పీఐఏ) విమానంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 14న పీకే-283 విమానం పాకిస్థాన్‌లోని పెషావర్ నుంచి దుబాయ్‌కు టేకాఫ్‌ అయ్యింది. అయితే ఆ విమానం గాల్లో ఉండగా ఒక ప్రయాణికుడు వింతగా ప్రవర్తించాడు. విమానం మధ్యలో ఉన్న దారిలో బోర్లా పడుకున్నాడు. గమనించిన విమాన సిబ్బంది అతడ్ని పైకి లేపి సీటులో కూర్చోవాలని సూచించారు.

కాగా, ఆ వ్యక్తి ఫ్లైట్‌ సిబ్బందితో దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. సీట్లను చేతితో పంచ్‌ చేశాడు. విమానం కిటికీ అద్దాన్ని కాళ్లతో గట్టిగా కొట్టి పగులగొట్టేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో అతడి తీరుపై విమానంలోని మిగతా ప్రయాణికులు ఆందోళన చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇతర ప్రయాణికులకు ఎలాంటి హాని కలుగకుండా ఉండేందుకు నిబంధనల మేరకు ఫ్లైట్‌ సిబ్బంది ఆ వ్యక్తిని ఒక సీటుకు కట్టేశారు.

అనంతరం ఫ్లైట్‌ కెప్టెన్‌ దుబాయ్‌ ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోలర్‌ను సంప్రదించారు. విమానంలో ఒక ప్రయాణికుడి హంగామా, దురుసు ప్రవర్తనను వివరించారు. తమ విమానం వద్దకు సెక్యూరిటీని పంపాలని కోరారు. దీంతో ఆ విమానం దుబాయ్‌ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కాగానే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆ ప్రయాణికుడ్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్ (పీఐఏ) సంస్థ ఆ ప్రయాణికుడ్ని బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో చేర్చింది.

#Video A passenger created extreme trouble on a Pakistan International Airlines (PIA) Peshawar-Dubai PK-283 flight as he suddenly started punching seats and kicking the aircraft’s window. pic.twitter.com/bUZ0ZTVNxw

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 19, 2022