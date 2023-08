August 16, 2023 / 02:54 PM IST

ICC World Cup 2023 | మ‌రో 50 రోజుల్లో సొంత గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ (ODI World Cup 2023) స‌మ‌రం మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో అక్టోబర్ 5న ప్రారంభం కానున్న వన్డే ప్రపంచకప్ (ICC World Cup 2023) కోసం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) ప్రమోషన్స్ షురూ చేసింది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ప్రపంచకప్ క్యాంపెయిన్ ఫిల్మ్‌ను విడుద‌ల చేసిన ఐసీసీ తాజ్​ మహల్ ముందు ఉన్న వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫోటోను తాజాగా పంచుకుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండ‌గా.. తాజ్​ మహల్ ముందు ఉన్న ఈ ట్రోఫీ చూడ‌డానికి ఫ్యాన్స్ ఎగబడుతున్నారు.

వరల్డ్ టూర్‌లో భాగంగా ప్రస్తుతం ప్రపంచకప్ ట్రోఫీ భార‌త్‌లో ఉంది. జూన్ 27న భారత్‌లో మొద‌లైన‌ ఈ ట్రోఫీ టూర్‌ అనేక దేశాలు తిరిగి ఇప్పుడు ఆగ్రాకు చేరుకుంది. ఇక టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొనే అన్ని దేశాల్లో ఈ ట్రోఫీ సందర్శన ఉంటుండ‌గా.. భారత్​ పర్యటన అనంత‌రం ఈ ట్రోఫీ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, వెస్టిండీస్, పాకిస్థాన్, ఫ్రాన్స్ సహా 18 దేశాలను చుట్టనుంది. సెప్టెంబర్ 4న తిరిగి మ‌ళ్ళీ భారత్‌కు రానుంది.

భారత్‌లో జరుగనున్న మెగాటోర్నీకి అక్టోబర్‌ 5న తెరలేవనుండగా.. నవంబర్‌ 19న జరుగనున్న ఫైనల్‌తో వరల్డ్‌కప్‌ ముగియనుంది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌, రన్నరప్‌ న్యూజిలాండ్‌ మధ్య జరుగనున్న తొలి పోరుకు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్‌ మైదానమైన అహ్మదాబాద్‌ వేదిక కానుంది.

5⃣0⃣ days to go for #CWC23 🤩🏆 pic.twitter.com/mDAzHF5oSY

— ICC (@ICC) August 16, 2023