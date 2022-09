Video: కత్తితో కేక్స్‌ కట్‌ చేసిన యువకుడు.. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

September 19, 2022 / 05:42 PM IST

ముంబై: ఒక యువకుడు తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలు కేకులను కత్తితో కట్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో పోలీసులు ఆ యువకుడిపై ఆయుధ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బోరివలి ప్రాంతానికి చెందిన 17 ఏళ్ల యువకుడు శుక్రవారం రాత్రి తన స్నేహితులతో కలిసి పుట్టిన రోజును జరుపుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఒక టేబుల్‌పై వరుసగా ఉంచిన 21 కేకులను పొడవైన కత్తితో వరుసగా కట్‌ చేశాడు. దీంతో అక్కడున్న యువకుడి స్నేహితులు తెగ సందడి చేశారు.

కాగా, పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆ యువకుడు 21 కేకులను పొడవాటి కత్తితో కట్‌ చేసిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ముంబైలోని ఎంహెచ్‌బీ పోలీసులు దీనిపై స్పందించారు. ఆయుధ చట్టం కింద ఆ యువకుడిపై కేసు నమోదు చేశారు. పరారిలో ఉన్న అతడి కోసం గాలిస్తున్నారు. ఆ యువకుడ్ని త్వరలో అరెస్ట్‌ చేస్తామని ముంబై పోలీసులు తెలిపారు. మరోవైపు ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Mumbai's MHB Police have registered a case against a 17-year-old youth under the Arms Act for cutting his birthday cake with a sword. A video went viral on social media where he was seen cutting 21 cakes with a sword. The video is from Borivali area: Mumbai Police pic.twitter.com/jW5p9MxgEG

