September 16, 2022

బీజింగ్‌: చైనాలోని ఛాంగ్సూ న‌గ‌రంలో ఉన్న ఓ భారీ బిల్డింగ్‌లో అగ్నిప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఆ బిల్డింగ్‌లో డ‌జ‌న్ల సంఖ్య‌లో ఉన్న ఫ్లోర్లు మంట‌ల్లో కాలిపోతున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. అగ్నిప్ర‌మాదానికి చెందిన వీడియోలను స్థానికులు ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆ బిల్డింగ్ నుంచి ద‌ట్ట‌మైన పొగ కూడా వ‌స్తోంది. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎంత మంది గాయ‌ప‌డ్డారో ఇంకా తెలియ‌రాలేదు. ఛాంగ్సూలోని చైనా టెలికాం బిల్డింగ్‌లో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. మంట‌ల్ని ఆర్పేందుకు అగ్ని మాప‌క సిబ్బంది శ్ర‌మిస్తోంది. హునాన్ ప్రావిన్సు రాజ‌ధాని ఛాంగ్సూ. ఈ న‌గ‌రంలో సుమారు 10 మిలియ‌న్ల జనాభా ఉంది. ప్ర‌మాదం త‌ర్వాత ట‌వ‌ర్ వ‌ద్ద భారీగా న‌ల్ల‌టి పొగ అలుముకున్న‌ది.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏

