September 20, 2022 / 04:32 PM IST

సినీ ఇండ‌స్ట్రీలో డేటింగ్ వార్త‌లు (Dating news)స‌ర్వ‌సాధార‌ణ‌మ‌ని ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, బాలీవుడ్‌తోపాటు అన్నీ ఇండస్ట్రీలలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక యాక్ట‌ర్‌ డేటింగ్ న్యూస్ నెట్టింట రౌండ‌ప్ చేస్తూనే ఉంటుంది. తాజాగా అలాంటి న్యూస్ ఒక‌టి ఇపుడు ఆన్ లైన్‌లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. ఈ అప్‌డేట్ హిందీ ఇండ‌స్ట్రీకి చెందిన స్టార్ హీరో కూతురిది కావ‌డంతో ఈ విష‌యం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇంత‌కీ ఆ స్టార్ హీరో ఎవ‌ర‌నే క‌దా మీ డౌటు..బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ (Shahrukh Khan).

ఈ స్టార్ హీరో స‌తీమ‌ణి, న‌టి గౌరీఖాన్ (Gauri Khan) కాఫీ విత్ క‌ర‌ణ్ టాక్ షోకు హాజ‌రైంది. ఈ షో ప్రోమోలో గౌరీఖాన్ త‌న కూతురు సుహానా ఖాన్ (Suhana Khan) గురించి మాట్లాడిన మాట‌లు ఇండ‌స్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారాయి. సుహానాకు డేటింగ్ విష‌యంలో మీరిచ్చే స‌ల‌హా ఏంట‌ని గౌరీఖాన్‌ను ప్ర‌శ్నించాడు క‌ర‌ణ్ జోహార్.

దీనిపై గౌరీ ఖాన్ స్పందిస్తూ..ఒకే స‌మ‌యంలో ఇద్దరు బాయ్స్ తో డేటింగ్ చేయొద్ద‌ని స‌ల‌హా ఇస్తాన‌ని చెప్పింది. ఇక షారుక్‌తో మీరు ల‌వ్ స్టోరీ చేస్తే ఏం టైటిల్ పెడ‌తారు..అని అడిగితే దిల్ వాలే దుల్హ‌నియా లేజాయెంగే అని చెప్పింది గౌరీఖాన్‌. అమ్మ‌లు త‌మ పిల్ల‌లు, వారి రిలేష‌న్ షిప్స్ గురించి భ‌య‌ప‌డిన సంద‌ర్భాల్లో ఎలా వ్య‌వ‌హ‌రించాలో హింట్ ఇస్తూ..గౌరీఖాన్ చేసిన బోల్డ్ కామెంట్స్ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

