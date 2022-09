September 19, 2022 / 05:45 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో సంతోష్ శోభ‌న్‌ (Santosh Sobhan), జాతిరత్నాలు ఫేం ఫ‌రియా అబ్దుల్లా న‌టిస్తోన్న చిత్రం లైక్ షేర్ స‌బ్ స్క్రైబ్‌. మేర్ల‌పాక గాంధీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న లైక్ షేర్ స‌బ్ స్క్రైబ్‌ చిత్రం టీజ‌ర్ (Like Share Subscribe Teaser)ను హీరో నితిన్ లాంఛ్ చేశాడు. కామెడీ ఎంట‌ర్ టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో సుద‌ర్శ‌న్, బ్ర‌హ్మాజీ కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు.

సంతోష్ శోభ‌న్ ట్రావెల‌ర్‌గా క‌నిపిస్తుండ‌గా…అత‌డి ప్ర‌యాణంలో ప‌రిచ‌య‌మ‌య్యే యువ‌తిగా ఫ‌రియా అబ్దుల్లా న‌టిస్తోంది. ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య ల‌వ్ ట్రాక్‌తోపాటు క్యూరియాసిటీని పెంచే ఏదో అంశం చుట్టూ సినిమా సాగ‌నున్న‌ట్టు టీజ‌ర్‌తో హింట్ ఇచ్చాడు మేర్ల‌పాక గాంధీ. ఈ చిత్రాన్ని నిహారికా ఎంట‌ర్ టైన్ మెంట్స్ , అమృత క్రియేష‌న్స్ సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి. ఈ మూవీకి రామ్ మిర్యాల‌, ప్ర‌వీణ్ ల‌క్క‌రాజు మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.

