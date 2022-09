September 15, 2022 / 03:12 PM IST

బాలీవుడ్ (Bollywood) నుంచి త్వ‌ర‌లో రాబోతున్న యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ‘విక్ర‌మ్ వేధ’ (Vikram Vedha). హృతిక్‌ రోషన్‌ (Hrithik Roshan), సైఫ్ అలీఖాన్ లీడ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే రిలీజైన ట్రైల‌ర్ మాస్‌, యాక్ష‌న్ సీన్ల‌తో సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 30న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌లవుతుంది.

ఈ నేప‌థ్యంలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. విక్ర‌మ్ వేధ వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా 100కు పైగా దేశాల్లో విడుద‌ల‌వుతుంది. ‘హిందీ చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ చ‌రిత్ర‌లో మొద‌టిసారి హృతిక్ రోష‌న్, సైఫ్ అలీఖాన్ న‌టించిన విక్ర‌మ్ వేధ వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా 100కు పైగా దేశాల్లో విడుద‌ల‌వుతుంద‌ని’ రిల‌య‌న్స్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ట్వీట్ చేసింది.

ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 30న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌లవుతుంది. ‘విక్ర‌మ్ వేధ ‘ ట్రైల‌ర్ డైన‌మిక్‌గా ఉందంటూ ఇప్ప‌టికే స్టార్ హీరో మాధ‌వ‌న్ ట్వీట్ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. త‌మిళంలో బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ హిట్‌గా నిలిచి రికార్డులు సృష్టించిన‌ విక్ర‌మ్ వేధ‌ను సేమ్ టైటిల్‌తో హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్నారు.

ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్‌లో మాధ‌వ‌న్‌, విజ‌య్ సేతుప‌తి లీడ్ రోల్స్ పోషించారు. ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్‌ను తెర‌కెక్కించిన ద‌ర్శ‌క‌ద్వ‌యం పుష్క‌ర్‌-గాయత్రి హిందీ వెర్ష‌న్‌ను కూడా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. విక్ర‌మ్ వేధలో సైఫ్ అలీఖాన్ పోలీసాఫీస‌ర్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా..హృతిక్ రోష‌న్ గ్యాంగ్ స్ట‌ర్ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

For the first ever in the history of the Hindi film industry, Vikram Vedha, starring Hrithik Roshan and Saif Ali Khan will release in record 100 plus countries, globally!

