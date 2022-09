September 20, 2022 / 12:14 PM IST

టెహ్రాన్‌: ఇరాన్‌లో సోమ‌వారం నిర‌స‌న‌లు మ‌ళ్లీ వెల్లువెత్తాయి. డ్రెస్ కోడ్ విష‌యంలో పోలీసులు అరెస్టు చేసిన మ‌హిళ మృతిచెంద‌డంతో ఆందోళ‌న‌లు మిన్నంటాయి. ఇరాన్‌లో ఇటీవ‌ల హిజాబ్‌కు వ్య‌తిరేకంగా నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. శుక్ర‌వారం రోజున 22 ఏళ్ల మ‌హ‌సా అమిని మృతిచెందిన‌ట్లు ప్ర‌క‌టించిన త‌ర్వాత ఆ దేశంలో హిజాబ్ వ్య‌తిరేక ఆందోళ‌న‌లు తీవ్ర‌త‌రం అయ్యాయి. టెహ్రాన్‌, మాషాద్ న‌గ‌రాల్లోని వ‌ర్సిటీల్లో నిర‌స‌న‌లు హోరెత్తాయి.

హిజాబ్ వ్య‌తిరేక ప్ర‌ద‌ర్శ‌న స‌మ‌యంలో సోమ‌వారం రోజున ఓ మ‌హిళ త‌న హిజాబ్‌ను గాలిలోకి విసిరి వేసింది. భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాల ముందే ఆమె ఆ ప‌ని చేసింది. త‌న‌ను అరెస్టు చేయాలంటూ స‌వాల్ కూడా విసిరింది. ఆ స‌మ‌యంలో అక్క‌డ ఉన్న పురుషులు ఆమెకు చీర్స్‌ కొట్టారు. మ‌హ‌సా అమిని అనే యువ‌తి హిజాబ్ ధ‌రించ‌లేద‌ని కొన్ని రోజుల క్రితం పోలీసులు ఆమెను కొట్టారు. అయితే ఆమె మ‌ర‌ణించ‌డం వ‌ల్ల ఇరాన్‌లో నిర‌స‌న‌లు మ‌ళ్లీ ఊపందుకున్నాయి.

This woman removed her hijab and threw it in the air in front of security forces and dared them to arrest her. Men cheered for her.

This is Sanandaj & people took to the streets to protest against the murdering of #MahsaAmini who was beaten to death by hijab police in Iran. pic.twitter.com/QwAsomPmFl

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 18, 2022