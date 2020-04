కరోనా నివారణ చర్యలపై సీఎం జగన్‌ సమీక్ష

తాడేపల్లి: కరోనా నియంత్రణ చర్యలపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి సమీక్ష చేస్తున్నారు. కరోనా కట్టడి, లాక్‌డౌన్‌ వంటి అంశాలపై చర్చించేందుకు సీఎం జగన్‌ మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కోవిడ్‌-19 నివారణా చర్యలపై సీఎం జగన్ వారితో చర్చించారు. సమావేశానికి హోంమంత్రి సుచరిత, సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, డీజీపీ గౌతం సవాంగ్‌, హెల్త్‌ స్పెషల్‌ సీఎస్‌ జవహర్‌ రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.



ఏపీలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 1177కు చేరింది. గడచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 80 కేసులు నమోదయ్యాయి. కరోనా కట్టడికి ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.



80 new COVID19 positive cases (including 23-Guntur, 33-Krishna, 13-Kurnool districts) reported in last 24 hours in Andhra Pradesh; the total number of positive cases in the state rise to 1177: State's health department pic.twitter.com/AckkWZC07R