ఊహ తెలియ‌ని పిల్ల‌ల‌కు చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు ఆశ చూపి ఎత్తుకెల్లిపోయే సంఘ‌ట‌న‌లు ఇంకా చోటుచేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోని శ‌క‌ర్‌పూర్‌లో ఇద్ద‌రు దుండ‌గులు నాలుగేండ్ల ప‌సిబిడ్డ‌కు చాక్లెట్ చూపించి బాబుని అప‌హ‌రించాల‌నుకున్నారు. ఇంత‌లో ఆ త‌ల్లి అల‌ర్ట్ అయి బాబుని చేతిలోకి లాక్కుని ఆ ఇద్ద‌రి అంతు చూసింది.

30 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో బైక్‌మీద వెనుక కూర్చుని ఆ వ్య‌క్తి త‌ల్లి ప‌ట్టుకొని నాలుగు త‌గిలివ్వ‌బోయింది. ఇంత‌లో అత‌ను త‌ప్పించుకొని పారిపోయాడు. బైక్ న‌డిపే అత‌ను ఆమెను చూసి హ‌డ‌లిపోయి తొంద‌ర తొంద‌ర‌గా బైక్ స్టార్ట్ చేసి అక్క‌డ ఉంచి ఎస్కేప్ అయ్యాడు. లేదంటే ఆ త‌ల్లి చేతిలో వీరిద్ద‌రు ఏమ‌య్యేవారో.. బైక్ నెంబ‌ర్ ఆదారంగా ఆ దుండ‌గుల‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సీసీకెమెరాలో రికార్డ్ అయిన ఈ వీడియోనే సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయ‌గా తెగ వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. ఈ త‌ల్లి ధైర్య సాహ‌సాల‌కు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అయ్యారు. ఇలాంటి త‌ల్లి ఉంటే ఏ బిడ్డ‌కు హాని జ‌ర‌గ‌దు అంటూ కామెంట్ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

A mother was able to save her four-year-old daughter from being kidnapped on Tuesday from the clutches of armed kidnappers in Shakarpur area of East. @DelhiPolice ???????? pic.twitter.com/1XdJJb3dIU