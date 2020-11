న్యూఢిల్లీ: కొత్త వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌ను వ్య‌తిరేకిస్తూ ఢిల్లీలో రైతులు ఆందోళ‌న‌కు దిగిన సంగ‌తి తెలుసు క‌దా. మూడు రోజులుగా వీళ్లు దేశ రాజ‌ధానిలో ఈ కొత్త చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళ‌న‌లు నిర్వ‌హిస్తున్నారు. వీరిని ఢిల్లీలోకి రాకుండా అడ్డుకోవ‌డానికి పోలీసులు వీరిపైకి టియ‌ర్ గ్యాస్‌, వాట‌ర్ కెనాన్‌లు ప్ర‌యోగించారు. అయితే ఈ వాట‌ర్ కెనాన్‌ల నుంచి రైతులను ర‌క్షించ‌డానికి ఓ యువ రైతు ఏకంగా వాట‌ర్ కెనాన్ వాహ‌నంపైకి ఎక్కి దానిని బంద్ చేశాడు. అలా చేసినందుకు ఇప్పుడు పోలీసులు ఏకంగా అత‌నిపై హత్యాయ‌త్నం కేసును న‌మోదు చేయ‌డం గ‌మ‌నార్హం. సోష‌ల్ మీడియా మొత్తం అత‌న్ని ఓ హీరోగా చూస్తుంటే.. పోలీసులు మాత్రం ఇంత క‌ఠిన‌మైన సెక్ష‌న్ కింద కేసు న‌మోదు చేయ‌డంపై విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.



How a young farmer from Ambala Navdeep Singh braved police lathis to climb and turn off the water cannon tap and jump back on to a tractor trolley #farmersprotest pic.twitter.com/Kzr1WJggQI