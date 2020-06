న్యూఢిల్లీ: అంత‌ర్జాతీయ యోగా దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా దేశంలోని అన్ని వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌లు యోగా కార్య‌క్ర‌మాలు నిర్వ‌హించారు. సీఆర్‌పీఎఫ్‌, ఐటీబీపీ లాంటి భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాలు సైతం ఉద‌యాన్నే యోగాస‌నాలు వేసి యోగా డే జ‌రుపుకున్నాయి. జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లో సీఆర్‌పీఎఫ్ జ‌వాన్లు యోగా డే నిర్వ‌హించారు. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నేప‌థ్యంలో సామాజిక దూరం పాటిస్తూ యోగాస‌నాలు వేశారు.



ఇక భార‌త్‌-చైనా స‌రిహ‌ద్దుల్లో విధులు నిర్వ‌హిస్తున్న‌ ఇండో టిబెట‌న్ బార్డ‌ర్ పోలీసులు సైతం ఉత్త‌రాఖండ్‌, ల‌ఢ‌ఖ్ ప్రాంతాల్లోని మంచు కొండ‌ల‌పై యోగా డే జ‌రుపుకున్నారు. ఉత్త‌రాఖండ్‌లో బ‌ద్రీనాథ్ ఆల‌యం స‌మీపంలోని వ‌సుంధ‌ర మంచు కొండ‌పై 14,000 అడుగుల ఎత్తులో సైనికులు యోగాస‌నాలు వేశారు. ల‌ఢ‌ఖ్‌లో కూడా 18000 అడుగుల ఎత్తుగ‌ల మంచు కొండ‌పై ఎముక‌లు కొరికే చ‌లిలో జీరో టెంప‌రేచ‌ర్ వ‌ద్ద జ‌వాన్లు యోగా చేశారు.

Uttarakhand: ITBP (Indo-Tibetan Border Police) personnel, deployed at India-China border, perform yoga at an altitude of 14000 feet at Vasudhara glacier near Badrinath on #InternationalYogaDay today. pic.twitter.com/tEoNkWWtkt