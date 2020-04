చండీగ‌ఢ్‌: చ‌ండీగ‌ఢ్ లో య‌శ్ యువ‌కుడికి కొన్ని రోజుల క్రితం ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌గా..క‌రోనా పాజిటివ్ గా నిర్దార‌ణ అయింది. అత‌న్ని వెంట‌నే చండీగ‌ఢ్ లోని ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించి..ఐసోలేష‌న్ వార్డులో ఉంచారు. డాక్ట‌ర్లు, న‌ర్సులు, ఇతర సిబ్బంది ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డి అత‌నికి మెరుగైన వైద్య‌చికిత్స‌, సేవ‌లు అందించారు. ఇపుడు యశ్ కు ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌గా..నెగెటివ్ వ‌చ్చింది.



య‌శ్ తిరిగి కోలుకోవ‌డంతో ఆస్ప‌త్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు. ఆస్ప‌త్రిలో త‌మ ప్రాణాలు సైతం లెక్క‌చేయ‌కుండా త‌న‌కు సేవ‌చేసిన డాక్ట‌ర్ల‌, ఇత‌ర వైద్య సిబ్బంది కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలుపుతూ..వారి సేవ‌ల‌ను ప్ర‌శంసిస్తూ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు.

#WATCH Chandigarh: Yash, a #COVID19 positive patient who has been cured and discharged from hospital after recovery, expresses gratitude to healthcare workers and essential service providers who are serving amid #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/V3mdIYTCtN