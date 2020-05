చైనా ఏప్రిల్ 29న ఎవ‌రెస్ట్ శిఖ‌రంపై ప్ర‌పంచ ఎత్తైన 5జీ ట‌వ‌ర్ ను ప్రారంభించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఎవ‌రెస్ట్ శిఖ‌రంపై అడ్వాన్స్ బేస్ క్యాంప్ వ‌ద్ద ఈ ట‌వ‌ర్ ను స‌ముద్ర‌మ‌ట్టానికి 6,500 మీట‌ర్ల ఎత్తులో ఏర్పాటు చేశారు.



అత్యంత ఎత్తులో ఉండే ఈ శిఖ‌రంపైకి ట‌వ‌ర్ సామాగ్రిని ఎలా తీసుకెళ్లారో తెలుసా..? యాక్ (హిమాల‌యాల్లో ఉండే దున్న‌లు) ట‌వ‌ర్ సామాగ్రిని శిఖ‌రంపైకి మోసుకెళ్లాయి. ట‌వ‌ర్ మెటేరియల్ ను యాక్ దేహానికి రెండు వైపులా క‌ట్టి తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాల‌ను ఫొటోలో చూడొచ్చు.



చైనా మొబైల్ హాంకాంగ్ (సీఎంహెచ్‌కే)‌, హువాయే సంయుక్తంగా ఈ ట‌వ‌ర్ ను ఏర్పాటు చేశాయి. చైనా-నేపాల్ స‌రిహ‌ద్దులో ట‌వ‌ర్ సేవ‌లందించ‌నుంది.

You remember picture where there was a traffic jam created due to large gathering on #Everest of climbers. Many people died also. Now Yaks carrying equipment to Everest for installing world's highest 5G tower at 6,500 m. Cheers all Instagram & Facebook travelers. Credit: AsiaWire pic.twitter.com/JXsrT19HLf