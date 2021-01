హైద‌రాబాద్ : శాంతి.. వివాదం ద్వారా సాధ్యం కాద‌ని ప్ర‌ముఖ బౌద్ధమ‌త‌ గురువు ద‌లైలామా అన్నారు. ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఆయ‌న స్పందిస్తూ.. వివాదం ద్వారా శాంతి నెల‌కొన‌ద‌ని అది క‌రుణ ద్వారా మాత్ర‌మే సాధ్య‌ప‌డుతుంద‌న్నారు. మ‌నంద‌రం మ‌న‌శ్శాంతిగా ఉండాలంటే క‌రుణ‌ను క‌లిగి ఉండాల‌న్నారు. అయితే దీన్ని తీసుకురావ‌డంలో మ‌హిళ‌లు ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషిస్తార‌న్నారు. ద‌య‌, క‌రుణ విష‌యంలో త‌న మొద‌టి గురువు త‌న త‌ల్లే అని ద‌లైలామా పేర్కొన్నారు.



Peace is not brought about through conflict, but through compassion — creating peace of mind within ourselves. We all need compassion and women can take a lead role in bringing this about. My own first teacher of kindness and compassion was my mother.