స‌ముద్రంలో వ‌చ్చే అల‌ల‌కు అందులో ఉన్న జీవులు ఒక్కోసారి ఒడ్డుకు వ‌చ్చి చేరుతాయి. ఒడ్డున నీరు లేక‌పోవ‌డంతో ప్రాణాల‌తో గిల‌గిలా కొట్టుకుంటుంటాయి. అలా వ‌చ్చిన ఓ పెంగ్విన్‌ను త‌న నివాస స్థ‌లానికి చేర్చిందో మ‌హిళ‌. పెంగ్విన్ ఆమెకు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపే వీడియో నెట్టింట్లో వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ అధికారి సుశాంత నంద ఈ చిన్న క్లిప్‌ను ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోను 2017లో కైకౌరా వైల్డ్‌లైఫ్ రెస్క్యూ ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు దీనిని నందా పోస్ట్ చేయ‌డంతో మ‌రింత హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది. 'అల‌ల‌తో కొట్టుకు వ‌చ్చిన నాకు నువ్వు మ‌ళ్లీ పున‌ర్జ‌న్మ‌నిచ్చావు. నీకు ఏ విధంగా కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేసుకోవాలో అర్థం కావ‌ట్లేదు అని చెప్పిన‌ట్లుగా ఉంది పెంగ్విన్ చూపులు' అనే శీర్షిక‌ను నంద జోడించారు. ఈ వీడియోను 13 వేల మంది వీక్షించారు.

The pause of gratitude & thanks before vanishing to the sea????



When the penguin is released back into the wild after rehabilitation from an injury, it turns around- as if to say I love you....



