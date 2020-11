ముంబై: స‌్టేష‌న్ నుంచి రైలు అప్పుడే బ‌య‌ల్దేరింది. చిన్న‌గా క‌దులుతున్న రైళ్లోకి ఎక్కడానికి ఓ మ‌హిళ ప్ర‌య‌త్నించింది‌. అయితే ప‌ట్టు దొర‌క‌కపోవ‌డంతో జారికింద‌ప‌డింది. దీంతో ప్లాట్‌ఫామ్‌కు, రైలు రెండు భోగీల మ‌ధ్య ఇరుక్కుపోయింది. దీన్ని గ‌మ‌నించిన రైల్వే ప్రొటెక్ష‌న్‌ఫోర్స్ (ఆర్‌పీఎఫ్‌) కానిస్టేబుల్ ఆమెను క్ష‌ణాల్లో బ‌య‌ట‌కు గుంజేశాడు. దీంతో స్వ‌ల్ప గాయాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డింది. ఈ ఘ‌ట‌న మ‌హారాష్ట్ర‌లోని కళ్యాణ్‌ రైల్వే స్టేష‌న్‌లో మంగ‌ళ‌వారం చోటుచేసుకుంది.



