న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీ స‌రిహ‌ద్దులో రైతులు నిర్వ‌హిస్తున్న ఆందోళ‌న‌లో ఓ మ‌హిళా రైతు మాట్లాడిన మాట‌లు ఇప్పుడు వైర‌ల్‌గా మారాయి. ఠాకూర్ గీతా భార‌తీ అనే ఆ మ‌హిళ ఇత‌ర రైతుల‌తో క‌లిసి ఆందోళ‌న చేస్తోంది. అయితే రైతుల ఆందోళ‌న‌ల‌ను విర‌మింప‌జేయ‌డానికి పోలీసులు, ప్ర‌భుత్వం త‌న చెప్పులు లాక్కున్నార‌ని ఆమె చెబుతున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైర‌ల్ అయింది. తాను కిసాన్ ఏక్తా సంఘ్ మ‌హిళా మోర్చా అధ్య‌క్షురాలిన‌ని ఆమె చెబుతోంది. నా పేరు ఠాకూర్ గీతా భార‌తీ. పోలీసులు, ప్ర‌భుత్వం నా చెప్పులు లాక్కున్నారు. అలాగైనా వాళ్లు ఈ ఆందోళ‌న‌ల‌ను ఆపాలని ప్ర‌య‌త్నించారు. కానీ నేను కాళ్ల‌కు చెప్పులు లేకుండానే పోరాడుతున్నాను. నేను దీనిపై ఎఫ్ఐఆర్ న‌మోదు చేస్తాను. ప్ర‌భుత్వం నా చెప్పుల‌ను తిరిగి ఇవ్వాలి అని ఆమె ఆ వీడియోలో డిమాండ్ చేసింది.



@yadavakhilesh should go and meet this woman. She needs his support. She needs his help. She needs a new pair of sandals. https://t.co/TJpRE6DEc4 pic.twitter.com/MFPCgG0Y9C