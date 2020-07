చిన్న‌పిల్ల‌లు నిద్ర లేచిన త‌ర్వాత బ్ర‌ష్‌‌ చేయాలంటే మారం చేస్తారు. వాళ్ల‌కి ఆ మాటా ఈ మాటా చెప్పి ఎలా గోలా ప‌ని కానిచ్చేస్తారు. ఇలా ఒక్క‌రోజు అయితే స‌రే. ప్ర‌తిరోజూ చేయాల్సిన ప‌ని క‌దా. అందుకే వారు ఏడ్వ‌కుండా బ్ర‌ష్ చేయాలంటే ఈ వీడియో చూపించండంటూ ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

29 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో ఒక మ‌హిళ చింపాంజీకి బ్రెష్ చేపిస్తున్న‌ది. అదేంటి అన్ని తెలిసిన మ‌నుషులే బ్ర‌ష్ చేయాలంటే ఏడుస్తారు అలాంటిది ఇదెలా చేపించుకుంటుంది అనుకుంటున్నారా? దీనికి వారు అర‌టిపండుతో బ్రెష్ చేపించారు. ఆ పండుని తినేద్దాం అని చింపాంజీ ప్ర‌య‌త్నం చేస్తూనే ఉంది. ఆమె మాత్రం ప‌ళ్లు తేమేసింది. ఎందుకంటే అది నిజ‌మైన అర‌టిపండు కాదు. ఆ ఆకారంలో ఉండే బ్ర‌ష్‌. ఐడియా బాగుంది క‌దా. అందుకే నెట్టింట్లో వైర‌ల్‌గా మారింది.

Show it to your kid.

He will love brushing teeth.. pic.twitter.com/l02ELCo1gt