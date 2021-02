కార్మిక మంత్రిపై బాంబు దాడి..

ముర్షిదాబాద్‌: పశ్చిమబెంగాల్ కార్మిక శాఖ మంత్రి జాకీర్ హుసేన్‌పై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు క్రూడ్ బాంబులతో దాడి చేశారు. దీంతో మంత్రితోపాటు ఆయన అల్లుడు, జంగీపూర్‌ ఎమ్మెల్యే, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మంత్రి జాకీర్‌ బుధవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో కోల్‌కతా వెళ్లేందుకు ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలోని నింటిటా రైల్వే స్టేషన్‌కు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో రైలు కోసం రెండో నంబర్‌ ప్లాట్‌ఫాంపై వేచిఉన్న ఆయనపై దుండగులు బాంబు విసిరారని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయనను ముర్షిదాబాద్‌ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ అండ్‌ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని, మెరుగైన చికిత్స కోసం మంత్రిని కోల్‌కతాకు తరలిస్తున్నామని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఆయన కాళ్లు, అంతర్గత భాగాలకు గాయాలయ్యాయని చెప్పారు. ఈ దాడిలో గాయపడిన స్థానిక ఎమ్మెల్యేతోపాటు, మరో ఇద్దరని జంగీపూర్ సబ్‌-డివిజనల్‌ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. ఈ దాడి ఘటన మొత్తం కెమెరాల్లో రికార్డయ్యింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో విస్తృతంగా షేర్‌ అవుతున్నది.



