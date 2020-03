స్వీట్‌ దుకాణాలకు నాలుగు గంటలపాటు అనుమతి

కోల్‌కతా : పశ్చిమ బెంగాల్‌లో స్వీట్‌ దుకాణాలను రోజులో నాలుగు గంటలు తెరిచి ఉంచేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం అనుమతి తెలిపింది. లాక్‌డౌన్‌ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పాలు వృథా కావడం, సిబ్బంది పని కోల్పోవడంపై స్వీట్‌ ఔట్‌లెట్‌ దుకాణదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం దుకాణాలను రోజులో నాలుగు గంటలు తెరిచి ఉంచేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రతీరోజూ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు స్వీట్‌ దుకాణాల నిర్వహణకు అనుమతినిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. కాగా ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన సమయాన్ని మార్పు చేయాల్సిందిగా పలువురు దుకాణదారులు కోరుతున్నారు. ప్రజలు కిరాణాషాపులను, మార్కెట్‌ను సందర్శించే వేళల్లో స్వీటు దుకాణాలు తెరిచి ఉంచేలా చూడాలంటున్నారు.



