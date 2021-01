బీఎస్ఎఫ్ ద్వారా బీజేపీ బెదిరింపులు: ‌బెంగాల్ మంత్రి ఫిర్హాద్‌

కోల్‌క‌తా: స‌రిహ‌ద్దుల్లో నివ‌సిస్తున్న ప్ర‌జ‌ల‌ను బీజేపీకి ఓటేయాల‌ని స‌రిహ‌ద్దు భ‌ద్ర‌తా ద‌ళం (బీఎస్ఎఫ్‌) బ‌ల‌గాలు బెదిరిస్తున్నాయ‌ని ప‌శ్చిమ బెంగాల్ పట్ట‌ణాభివ్రుద్ధి, మున్సిప‌ల్ వ్య‌వ‌హారాల‌శాఖ మంత్రి ఫిర్హాద్ హ‌కీం సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు చేశారు. ఫిర్హాద్ హ‌కీం, త్రుణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి పార్థ చ‌ట‌ర్జీ ఆధ్వ‌ర్యంలో ఆ పార్టీ ప్ర‌తినిధులు గురువారం ఎన్నిక‌ల సంఘం అధికారుల‌ను క‌లుసుకున్నారు. బీఎస్ఎఫ్ బ‌ల‌గాల‌తో స‌రిహ‌ద్దుల్లోని ప్ర‌జ‌ల‌ను త‌మ‌కు ఓటేయాల‌ని బీజేపీ బెదిరిస్తున్న‌ద‌ని ఈసీ అధికారుల‌ను క‌లిసిన త‌ర్వాత మీడియాతో చెప్పారు.

ఓట‌రు జాబితాలో పేర్లు ఉన్న‌వారిని బంగ్లాదేశీయులు, రోహింగ్యాల‌ని ఆరోపిస్తున్న‌ద‌ని, ఇది ఓట‌రు జాబితాను త‌యారుచేసిన ఈసీపై బుర‌ద చ‌ల్ల‌డ‌మే అవుతుంద‌న్నారు. వివిధ సామాజిక‌, మ‌తాలమ‌ధ్య ద్వేషం పెంచ‌డానికి బీజేపీ ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న‌ద‌ని ఫిర్హాద్, పార్థ చ‌ట‌ర్జీ తెలిపారు. ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారంలో ల‌బ్ధికోసం బీజేపీ మ‌త‌ప‌ర‌మైన ప్ర‌సంగాలు చేస్తున్న‌ద‌ని ఆరోపించారు.

అయితే, తాము బీజేపీకి ఓటేయాల‌ని ప్ర‌జ‌ల‌ను బెదిరిస్తున్న‌ట్లు త్రుణ‌మూల్ చేసిన ఆరోప‌ణ‌ల‌ను బీఎస్ఎఫ్ తిర‌స్క‌రించింది. ఇదిలా ఉంటే, ప్ర‌జ‌లు స్వేచ్ఛ‌గా, నిష్ప‌క్ష‌పాతంగా ఓట్లేసేందుకు త‌గిన వాతావ‌ర‌ణం క‌ల్పించాల‌ని ఈసీని కోరిన‌ట్లు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్య‌క్షుడు దిలీప్ ఘోష్ వెల్ల‌డించారు. త్వ‌ర‌లో కేంద్ర బ‌ల‌గాల‌ను మోహ‌రిస్తార‌ని, ఓట‌రు జాబితాలో రోహింగ్యాల పేర్లు న‌మోదైన సంగ‌తిని చూడాల‌ని కోరామ‌న్నారు.

BJP is sending BSF to villages in border areas in West Bengal and terrorising people to vote for them, this is my allegation. Election Commission said we will cross-check it: TMC leader Firhad Hakim after meeting EC officials, Kolkata pic.twitter.com/FiGgUY2Qkk