పశ్చిమ బెంగాల్‌ ఎన్నికల్లో వామపక్షాలతో కాంగ్రెస్‌ పొత్తు

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో ఆ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. కొత్త పొత్తులకు రాజకీయ పార్టీలు తెర తీస్తున్నాయి. త్వరలో జరుగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వామపక్ష పార్టీలతో కలిసి పోటీ చేస్తామని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తెలిపింది. ఆ పార్టీ బెంగాల్‌ అధ్యక్షుడు అధీర్ రంజన్ చౌదరి ఈ మేరకు గురువారం ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. ‘పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో వామపక్షాలతో కలిసి ఎన్నికల కూటమిగా ఏర్పడేందుకు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఈ రోజు అధికారికంగా ఆమోదించింది’ అని అందులో పేర్కొన్నారు.



Today the Congress High command has formally approved the electoral alliance with the #Left parties in the impending election of West Bengal.@INCIndia@INCWestBengal