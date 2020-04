పెళ్లి వాయిదా..కానీ సంగీత్ వేడుక ఇలా..వీడియో

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీకి చెందిన గ‌జ‌ల్ బ‌వా, హేమంత్ విర్మ‌నీల పెళ్లి ఏప్రిల్ 10న జ‌ర‌గాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని రోజులుగా క‌రోనాపై పోరులో భాగంగా లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో వీరి పెళ్లి వాయిదా ప‌డింది.పెళ్లి వాయిదా ప‌డింద‌ని కొంత నిరాశ‌లో ఉన్న కొత్త క‌పుల్ లో జోష్ నింపాల‌ని..వారి స్నేహితులు సంగీత్ కు ప్లాన్ చేశారు. సంగీత్ అంటే అంద‌రూ ఒక్క‌చోట చేరి సంద‌డి చేశార‌నుకోవ‌ద్దు.

గ‌జ‌ల్‌-హేమంత్ కోసం వారి స్నేహితులు వ‌ర్చువ‌ల్ సంగీత్ (వీడియో ద్వారా) ను ఏర్పాటు చేశారు. స్నేహితులంతా సంప్ర‌దాయ‌క పాట‌లు, సినిమా పాట‌ల‌కు డ్యాన్స్ చేస్తున్న గ్రూప్ వీడియోను గ‌జ‌ల్ కు పంపించారు. గ‌జ‌ల్ బవా ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ..త‌మ పెళ్లి వాయిదా ప‌డినా, స్నేహితులంతా క‌లిసి వీకెండ్ లో ఇలా డ్యాన్స్ పార్టీ చేయ‌డం మ‌రిచిలేని జ్ఞాప‌కం అంది గ‌జ‌ల్‌. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Our friends threw us a #BawaMani Virtual Sangeet Party since our wedding couldn’t take place this weekend! Our hearts are full of love for these bums who made our day ???? pic.twitter.com/vzPhPat8f2