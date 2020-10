జైపూర్‌: హ‌ంత‌కుల‌ను అరెస్ట్ చేస్తే త‌ప్ప బాబూలాల్ వైష్ణ‌వ్ అంత్య‌క్రియ‌లు నిర్వ‌హించ‌బోమ‌ని అత‌ని బంధువులు తేల్చిచెప్పారు. ఘ‌ట‌న జ‌రిగి మూడు రోజుల‌వుతున్నా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ప్ర‌ధాన నిందితుడు కైలాష్ మీనాక్షిని త‌మ ఇత‌రులెవ్వ‌రినీ అరెస్ట్ చేయ‌లేద‌ని వారు విమ‌ర్శించారు. అంతేగాక బాబూలాల్ కుటుంబానికి ప్ర‌భుత్వం రూ.50 ల‌క్ష‌లు ఎక్స్‌గ్రేషియా చెల్లించాల‌ని, కుటుంబంలో ఒక‌రికి ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాల‌ని వారు డిమాండ్ చేశారు. త‌మ డిమాండ్ల‌కు ప్ర‌భుత్వం ఒప్పుకునే వ‌ర‌కు అంత్య‌క్రియ‌లు చేసేదిలేద‌ని స్ప‌ష్టంచేశారు.



కాగా, గ‌త బుధ‌వారం భూమి విష‌య‌మై అర్చకుడు బాబూలాల్‌తో ఆరుగురు వ్య‌క్తులు గొడ‌వ‌కు దిగారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌పై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. చికిత్స పొందుతూ గురువారం రాత్రి బాబూలాల్ మృతిచెందారు.

Rajasthan: Family members of priest Babulal, who was allegedly burnt alive by land encroachers in Karauli's Bukna village, refuse to perform last rites of his body till all their demands are met by state govt.



Main accused has been arrested since priest succumbed to his injuries pic.twitter.com/1hjPqxMCCQ