ఢిల్లీలో ఈ-కామర్స్‌ వ్యాపారాలకు అనుమతి: కేజ్రీవాల్‌

ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో ఈ-కామర్స్‌ వ్యాపారాలకు అనుమతి ఇస్తున్నట్లు సీఎం కేజ్రీవాల్‌ ప్రకటించారు. ఈ కామర్స్‌లో నిత్యావసరాలు మాత్రమే సరఫరా చేయాలని తెలిపారు. రేపటి నుంచి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పనిచేస్తున్నాయి. బస్సులు, మెట్రోరైళ్లు, అన్ని విద్యాసంస్థలు బంద్‌ ఉంటాయి. సెలూన్లు, హోటళ్లు, షాపింగ్‌ మాల్స్‌ అన్ని మూసివేసి ఉంటాయి. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా రూ.3,200 కోట్లు నష్టం వచ్చిందని తెలిపారు. 33 మంది సిబ్బందితో ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు పనిచేయాలని ఆదేశించారు.



#WATCH Delhi is ready to re-open now...We will not be able to sustain the lockdown for long as the economy is in peril. The revenue has fallen from Rs 3500 Crores in April month of previous years to Rs 300 Crores this year. How will government function?: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/jKzVp0959b