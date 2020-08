హైద‌రాబాద్‌: మాజీ ప్ర‌ధాని రాజీవ్ గాంధీ 76వ జ‌యంతి ఇవాళ‌. ఈ నేప‌థ్యంలో రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలోని వీర్‌భూమి వ‌ద్ద నివాళి అర్పించారు. రాజీవ్ గాంధీ అద్భుత‌మైన విజ‌న్ ఉన్న వ్య‌క్తి అని, త‌న త‌రం క‌న్నా చాలా ముందుచూపుతో ఆలోచించేవారు అని రాహుల్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపారు. రాజీవ్ గాంధీ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా త‌న తండ్రిని రాహుల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. రాజీవ్‌లో గొప్ప గుణాలు ఉన్నాయ‌ని, ఆయ‌న‌లో చాలా క‌రుణ ఉండేద‌న్నారు. మ‌నుషుల‌ను ప్రేమించేవార‌న్నారు. రాజీవ్ త‌న తండ్రి కావ‌డం ప‌ట్ల గ‌ర్వంగా ఉంద‌ని, చాలా అదృష్టంగా కూడా భావిస్తున్న‌ట్లు రాహుల్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. ప్ర‌తి రోజూ ఆయ‌న్ను మిస్ అవుతున్న‌ట్లు రాహుల్ తెలిపారు.



అత్యంత పిన్న‌వ‌య‌సులో భార‌త ప్ర‌ధానిగా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టిన వ్య‌క్తిగా రాజీవ్ గాంధీకి గుర్తింపు ఉన్న‌ది. 1984లో ఆయ‌న కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్య‌త‌లు స్వీక‌రించారు. 40 ఏళ్ల‌కే ఆయ‌న ప్ర‌ధాని అయ్యారు. 1944, ఆగ‌స్టు 20న ఆయ‌న జ‌న్మించారు. 1991, మే 21వ తేదీన త‌మిళ‌నాడులోని శ్రీపెరంబ‌దూర్‌లో సూసైడ్ బాంబ‌ర్ దాడిలో మాజీ ప్ర‌ధాని రాజీవ్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.



Rajiv Gandhi was a man with a tremendous vision, far ahead of his times. But above all else, he was a compassionate and loving human being.



I am incredibly lucky and proud to have him as my father.



We miss him today and everyday. pic.twitter.com/jWUUZQklTi