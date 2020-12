ప‌ట్నా: కేంద్ర వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాలకు వ్య‌తిరేకంగా బీహార్‌లో ఆర్జేడీ భారీ నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేప‌ట్టింది. బీహార్ రాజ‌ధాని ప‌ట్నాలోని గాంధీ మైదాన్‌లో నిర్వ‌హించిన ఈ నిర‌స‌న కార్య‌క్ర‌మానికి రైతులు పెద్ద సంఖ్య‌లో హాజ‌ర‌య్యారు. రైతుల‌తో క‌లిసి తేజ‌స్వియాద‌వ్ కూడా గాంధీ మైదాన్‌లో బైఠాయించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా నిర‌స‌నకారులు కేంద్ర వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌కు వ్య‌తిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కేంద్రం వెంట‌నే రైతు వ్య‌తిరేక వ్య‌వ‌సాయ చ‌ట్టాల‌ను వెన‌క్కు తీసుకోవాల‌ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మాట్లాడిన ఆర్జేడీ అధ్య‌క్షుడు తేజ‌స్వి యాద‌వ్‌.. ఇటీవ‌ల కేంద్రం చేసిన రైతు వ్య‌తిరేక న‌ల్ల‌చ‌ట్టాల‌ను ర‌ద్దు చేయాల‌ని డిమాండ్ చేశారు. ‌



Bihar: Rashtriya Janata Dal (RJD) holds protest at Patna's Gandhi Maidan against the Centre's Farm laws.



RJD leader Tejashwi Yadav says, "We demand that the Centre repeals the black laws." pic.twitter.com/vBbM1WRlbR