కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ త‌మ పార్టీ నేత‌లు, కార్య‌క‌ర్త‌ల హ‌త్య‌ల‌కు నిర‌స‌న‌గా బీజేపీ నిర్వ‌హించిన ర్యాలీ ర‌సాబాస‌గా మారింది. నిర‌స‌న‌కారులు రాళ్లు రువ్వ‌డంతో పోలీసులు లాఠీల‌కు ప‌నిచెప్పారు. వాట‌ర్ ‌క్యాన‌న్‌లు, టియ‌ర్ గ్యాస్ ప్ర‌యోగించారు. అయితే పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తంచేసింది. శాంతియుతంగా జ‌రుగుతున్న ర్యాలీని అడ్డ‌గించి ప్ర‌భుత్వమే హింసాత్మ‌కంగా మార్చిందని బెంగాల్ బీజేపీ వ్య‌వ‌హారాల ఇన్‌చార్జి కైలాష్ విజ‌య్‌‌వ‌ర్గీయ ఆరోపించారు.



పోలీస్ గుండాలే ప‌క్కా ప్లాన్‌తో నిర‌స‌న‌కారుల్లో చేరి రాళ్లు రువ్వార‌ని, ఆ వంకతో నిర‌స‌న‌కారుల‌పై లాఠీచార్జి చేసి ప‌రిస్థితిని హింసాత్మ‌కంగా మార్చార‌ని విజ‌య్‌వ‌ర్గీయ విమ‌ర్శించారు. అదేవిధంగా నిర‌స‌న పేరుతో బీజేపీ క‌రోనా నిబంధ‌న‌ల‌ను తుంగ‌లో తొక్కింద‌న్న తృణ‌మూల్‌ విమ‌ర్శ‌లను కూడా ఆయ‌న తిప్పికొట్టారు. ర్యాలీలో పాల్గొన్న కార్య‌క‌ర్త‌లంద‌రూ ముఖాల‌కు మాస్కులు ధ‌రించార‌ని చెప్పారు. ముఖ్య‌మంత్రి మ‌మ‌తాబెన‌ర్జియే క‌రోనా నిబంధ‌న‌లు ఉల్లంఘించి భారీ స‌మావేశాలు నిర్వ‌హిస్తున్నార‌ని, ఆమెకు క‌రోనా నిబంధ‌న‌లు వ‌ర్తించ‌వా..? అని విజ‌య్ వ‌ర్గీయ ప్ర‌శ్నించారు. ‌

All workers are wearing masks. Are rules only for us? Mamata Ji holds demonstrations with thousands, & we're being taught lessons of social distancing. Do same rules not apply to her?: Kailash Vijayvargiya, BJP on question of party workers without masks at 'Chalo Nabanna' protest pic.twitter.com/hTGk4lQEbk