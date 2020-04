డాక్టర్లు, పోలీసులకు ప్రకాశ్‌ జవదేకర్‌ సత్కారం

న్యూఢిల్లీ : కరోనా వైరస్‌పై యుద్ధం చేస్తున్న డాక్టర్లు, నర్సులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పోలీసులు, బ్యాంకు, ప్రభుత్వ అధికారులను కేంద్ర మంత్రి ప్రకాశ్‌ జవదేకర్‌ ప్రశంస పత్రాలతో సత్కరించారు. వీరంతా నిబద్ధతతో పని చేస్తున్నారని కేంద్ర మంత్రి కొనియాడారు. కరోనా వైరస్‌ నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న వారిపై దాడులు చేస్తే సహించమని ప్రకాశ్‌ జవదేకర్‌ తేల్చిచెప్పారు. డాక్టర్లు, నర్సులపై దాడులను ఆరికట్టేందుకు ఆర్డినెన్స్‌ తీసుకొచ్చామని మంత్రి తెలిపారు.



ఈ సందర్భంగా ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌ చీఫ్‌ నర్సింగ్‌ ఆఫీసర్‌ కమలేష్‌ చందేరియా మాట్లాడుతూ.. తనకు వచ్చిన ప్రశంస లేఖను చూసి చాలా సంతోషపడ్డాను. కరోనా రోగులను బతికించుకునేందుకు నర్సులు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారని తెలిపారు. తమ కష్టాన్ని గుర్తించి, అభినందించినందుకు ప్రకాశ్‌ జవదేకర్‌కు ఆమె ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇలాంటి ప్రోత్సహం.. తమను మరింత పని చేసేలా ప్రేరేపిస్తుందని చందేరియా పేర్కొన్నారు.

We are felicitating doctors, nurses, sanitation workers, police, bank and govt employees for their hard work during #COVID19. Attack on them will not be tolerated and that is why we have brought an ordinance against such acts: Information & Broadcasting Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/cHnb6pJQu8