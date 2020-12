చెన్నై: ‌తీరాన్ని తాక‌క‌ముందే బురేవి తుఫాన్ త‌మిళ‌నాడు, పుదుచ్చేరిల్లో బీభ‌త్సం సృష్టిస్తున్న‌ది. భారీ వ‌ర్షాల‌తో అక్క‌డ లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. తాజాగా త‌మిళ‌నాడు రాజ‌ధాని చెన్నైలోని టీ న‌గ‌ర్ ఏరియాలో కుంభ‌వృష్టి కురిసింది. దాంతో టీ న‌గ‌ర్‌లోని బ‌జుల్లా ర‌హ‌దారిని వ‌ర‌ద ముంచెత్తింది. ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో ప‌డిన వ‌ర్షం నీరంతా లోత‌ట్టులో ఉన్న బ‌జుల్లా ర‌హ‌దారిపైకి రావ‌డంతో ఆ మార్గం న‌దిని త‌ల‌పిస్తున్న‌ది. ఈ వ‌ర‌ద‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH | Tamil Nadu: Waterlogging at Bazullah Road in Chennai's T Nagar following heavy rainfall. pic.twitter.com/4un4mbVHLP