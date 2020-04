సిమ్లా: హిల్ స్టేష‌న్ హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ లో కొండ‌ప్రాంతాలు ఎక్కువనే విష‌యం తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ ప్రభావంతో ర‌వాణా వ్య‌వ‌స్థ స్తంభించిపోయింది. దీంతో ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన స‌రుకులు చేర‌వేసేందుకు ప్రాంతాల‌ను బట్టి అధికారులు ప్ర‌త్యామ్నాయ మార్గాల‌ను ఏర్పాటు చేశారు.



కొండ ప్రాంతాల్లో నివాస‌ముండే వారికి తాగునీరు, ఇత‌ర స‌రుకులు అంద‌జేసేందుకు కల్క‌-సిమ్లా మార్గాల్లో ప్ర‌త్యేకంగా వాట‌ర్ ట్యాంక్ కోచ్ సేవ‌ల‌ను ప్రారంభించారు. వాట‌ర్ ట్యాంక్ కోచ్ తోపాటు ఇత‌ర స‌రుకులు తీసుకువ‌చ్చేందుకు ఒక ఎస్ఎల్ ఆర్ కోచ్ ను కూడా సిద్దం చేశారు. క‌ల్కా-సిమ్లా మార్గం ప‌ర్వ‌త‌ప్రాంతాలున్న ప్రాంతం. లాక్ డౌన్ స‌మ‌యంలో ప్ర‌జ‌ల అవ‌సరాలు తీర్చేందుకు ప్ర‌త్యేక కోచ్ ప‌నిచేయ‌నుంది.

#WATCH: A water train comprising one water tank coach and one SLR (Seating cum Luggage Rake) coach has been started between Kalka-Shimla stations on alternate days, in wake of #Coronavirus outbreak. #HimachalPradesh pic.twitter.com/Y4niABksc2