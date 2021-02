మళ్లీపెరిగిన ధౌలిగంగ ఉధృతి..

తపోవణ్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లోని ధౌలిగంగ నదిలో నిన్న రాత్రి మరోసారి నీటిమట్టం పెరిగింది. చమోలీ జిల్లాలోని జోషిమఠ్‌ వద్ద ఆదివారం మధ్యాహ్నం నందా దేవి హిమానీనదం విరిగిపడింది. దీంతో ధౌలిగంగ నదిలో ఒక్కసారిగా వరద పోటెత్తింది. కాగా, నిన్న రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో నీటి ఉధృతి మళ్లీ పెరిగింది. దీంతో చమోలీ ప్రాంతంలో పోలీసుల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. తపోవన్‌-విష్ణుగఢ్‌ హైడర్‌ ప్రాజెక్టు టన్నల్‌లో 35 మంది కార్మికులు చిక్కుకున్నారు. వారిని రక్షించేందుకు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఆధునిక యంత్రాలతో టన్నల్‌ వద్ద శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. అయితే నిన్న రాత్రి అనూహ్యంగా నీటిమట్టం పెరగడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది.

ఉత్తరాఖండ్‌లో జలప్రళయం మహావిషాదాన్ని నింపింది. నందాదేవి మంచు చరియలు విరిగిపడటంతో ధౌలిగంగ నదిలో పడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో నదిని భారీ వరద ముంచెత్తడంతో అలకనంద, ధౌలిగంగ, రుషిగంగ మధ్య ప్రాంతంలో విపత్తు తలెత్తింది.

ధౌలిగంగలో సాధారణ నీటిమట్టానికి మించి 3 మీటర్ల ఎత్తున నీరు ప్రవహిస్తున్నది. దీంతో 170 మంది గల్లంతయ్యారు. వారంతా మరణించినట్లుగా ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. ఇప్పటికే పది మృతదేహాలను ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ దళాలు వెలికి తీశాయి. మరో 16 మందిని సురక్షితంగా కాపాడారు. గల్లంతైనవారికోసం సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. గల్లంతైన వారిలో ఇద్దరు పోలీసులు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

#WATCH Uttarakhand: SDRF removes the debris and slush at the tunnel near Tapovan dam in Chamoli to carry out the further rescue operation. Latest visuals from the site.



8 bodies have been recovered in the rescue operation so far.



(Source: SDRF) pic.twitter.com/TSkzSgnI2N