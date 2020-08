న్యూఢిల్లీ: ‌దేశంలో గ‌త కొన్ని రోజులుగా వ‌ర్షాలు బీభ‌త్సం సృష్టిస్తున్నాయి. దీంతో వివిధ రాష్ట్రాల్లో న‌దులు, వాగులు, వంక‌లు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. చాలా చోట్ల పంట చేలు నీట‌మునిగాయి. మ‌రికొన్ని ప్రాంతాల్లో జ‌నావాసాల్లోకి కూడా వ‌ర‌ద‌నీరు చేరింది. దీంతో అధికారులు ఎక్క‌డిక‌క్క‌డ స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టి కొన‌సాగిస్తున్నారు. ఇదిలావుంటే ఢిల్లీలో య‌మునా న‌ది ఉగ్ర‌రూపం దాల్చింది. గ‌త వారం రోజులుగా యమునా న‌ది ప‌రీవాహ‌క ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తుండ‌టంతో నిండుకుండ‌లా ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది. దీంతో అధికారులు ముందు జాగ్ర‌త్త చ‌ర్య‌గా య‌మునా న‌ది ప‌రీవాహ‌క ప్రాంతాల ప్ర‌జ‌ల‌ను సుర‌క్షిత ప్రాంతాల‌కు త‌ర‌లిస్తున్నారు. ‌



Delhi: Water level rises in Yamuna river, following heavy rainfall in the region from the past several days. pic.twitter.com/kdREK2QoZj