జైపూర్‌: రాజ‌స్థాన్ రాష్ట్రం బ‌ర్మేర్ జిల్లాలో జ‌నం నీళ్ల‌ కోసం అల్లాడుతున్నారు. బిందెడు నీళ్ల కోసం రేయ‌న‌క‌, ప‌గ‌ల‌న‌క బోరింగుల ద‌గ్గ‌ర ప‌డిగాపులు కాస్తున్నారు. జిల్లాలోని ఆటి గ్రామంలో ప‌రిస్థితి మ‌రింత దారుణంగా ఉంది. ఆ గ్రామంలో నీళ్ల కోసం చేతి పంపులు మిన‌హా మ‌రే ఆధారం లేక‌పోవ‌డంతో.. జ‌నం రేయింబ‌వ‌ళ్లు బోరింగుల ద‌గ్గ‌ర ప‌డిగాపులు ప‌డాల్సి వ‌స్తున్న‌ది.

రాజ‌స్థాన్‌లో గ‌త వారం రోజులుగా ఎండ‌లు మండుతున్నాయి. ఆ ఎండ‌ల ధాటికి రోజురోజుకు భూగ‌ర్భ జ‌లాలు అడుగంటి పోతున్నాయి. దీంతో నీటి వ‌స‌తికి చేతి పంపులే ప్ర‌ధాన ఆధారంగా గ‌ల ఎన్నో గ్రామాలు అల్లాడుతున్నాయి. భూగ‌ర్భ జ‌లాలు అడుగంటడంతో చేతి పంపుల నుంచి స‌రిప‌డా నీళ్లు రాక రేయింబ‌వ‌ళ్లు లైన్ల‌లో నిల‌బ‌డి నీటిని తెచ్చుకోవాల్సిన దుస్థితి నెల‌కొన్న‌ది.

Rajasthan: Residents of Ati village in Barmer say that they are facing acute water crisis, as the water level of the only source in the village - a handpump, lowers during the day due to heat, forcing them to fetch water at night. (25.05.2020) pic.twitter.com/EG2Ew007LY