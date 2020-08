భోపాల్‌: మ‌ంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం మ‌హారాష్ట్ర‌లోని రాయ్‌గ‌డ్‌లో ఐదంతస్తుల భ‌వ‌నం కూలి 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మ‌ధ్యాహ్నం మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో రెండంత‌స్తుల భ‌వ‌నం కూలి 8 మంది తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌ల‌ను మ‌రువ‌క‌ముందే ఈ రోజు కూడా మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని రాజ్‌గ‌ఢ్‌లో ఒక పాత ఇంటి పైక‌ప్పు కుప్ప‌కూలింది. ఇంటిపై భారీగా జ‌నం ఉన్న‌ప్పుడు పైక‌ప్పు కూలినా ఎవ‌రికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.



వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. బారాముల్లా ఎన్‌కౌంట‌ర్‌లో తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డి ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారత సైనికుడు మ‌నీష్ విశ్వ‌క‌ర్మ అంత్య‌క్రియ‌లు ఈ రోజు సాయంత్రం మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని రాజ్‌గ‌ఢ్‌లో జ‌రిగాయి. ఈ సంద‌ర్భంగా అంత్య‌క్రియ‌ల‌ను వీక్షించేందుకు జ‌నం భారీగా త‌ర‌లివ‌చ్చారు. కొంత మంది రోడ్డు వెంబ‌డి ఉన్న ఒక పాత ఇంటిపైకి ఎక్కారు. అయితే బ‌రువు ఎక్కువ కావ‌డంతో ఆ ఇంటి పైక‌ప్పు ఒక్క‌సారిగా కుప్ప‌కూలింది. అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో వీక్షించ‌వ‌చ్చు.



#WATCH Roof collapsed in Rajgarh, #MadhyaPradesh today with people on it who were witnessing the final rites procession of slain soldier Manish Vishwakarma who was injured in Baramullah encounter.

No casualties were reported in the roof collapse incident. pic.twitter.com/XZOdTRfcuR