తిరువ‌నంత‌పురం: కేరళ గోల్డ్ స్కామ్ కేసులో ఒక‌వైపు విచార‌ణ జ‌రుగుతుండ‌గానే మ‌రోవైపు రాజ‌కీయ దుమారం చెల‌రేగుతున్న‌ది. ఈ కేసుతో కేర‌ళ ప్ర‌భుత్వానికి సంబంధం ఉన్న‌ద‌ని, అందువ‌ల్ల కేర‌ళ ముఖ్య‌మంత్రి పిన‌ర‌యి విజ‌య‌న్ సీఎం ప‌దవికి రాజీనామా చేయాల‌ని కేర‌ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్యంలో శుక్ర‌వారం వాయ‌నాడ్‌లో కేర‌ళ యూత్ కాంగ్రెస్ స‌భ్యులు ధ‌ర్నాకు దిగారు. సీఎం వెంట‌నే ప‌ద‌వి నుంచి దిగిపోవాలంటూ నినాదాలు చేశారు.



అయితే, స‌మాచారం అందుకున్న కేర‌ళ పోలీసులు ఘ‌ట‌నా ప్రాంతానికి చేరుకుని ఆందోళ‌న‌కారుల‌ను చెద‌ర‌గొట్టే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. ఆందోళ‌న విర‌మించేందుకు వారు ఒప్పుకోక‌పోవడంతో బ‌ల‌వంతంగా లాఠీచార్జి చేసి వారిని చెద‌ర‌గొట్టారు. గోల్డ్ స్కామ్ కేసులో నిందితురాలిగా ఉన్న స్వ‌ప్ప సురేష్‌ కేర‌ళ ప్ర‌భుత్వ ఐటీ శాఖ‌లో ఉద్యోగి. దీంతో కేర‌ళ ప్ర‌భుత్వానికి ఈ స్కామ్‌తో సంబంధం ఉన్న‌ద‌ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తున్న‌ది.



