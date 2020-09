ఒకే జాతి, ఒకే ర‌క్తంతో పంచుకున్న బిడ్డ‌లే ఆస్తికోసం ప‌గ ప్ర‌తీకారాలంటూ కొట్టుకుంటుంటే.. ఎలాంటి క‌ల్మ‌షం లేకుండా త‌మ జాతి కాక‌పోయినా పిల్లి, కుక్క ఎంత ప్రేమ‌గా ఉన్నాయో. ఒక‌టంటే ఒక‌టి ప‌డి చ‌చ్చిపోతున్నాయి. వీరివ‌ద్ద‌కు ఎవ‌రినీ రానివ్వ‌డం లేదు. వ‌స్తే వారి ఫ్రెండ్‌షిప్‌ను ఎక్క‌డ చెడిపేస్తారో అని భ‌యం ఏమో.

కుక్కే త‌న అమ్మ‌ అయిన‌ట్లుగా పిల్లి కుక్కను, హ‌త్తుకొని ప‌డుకుం‌ది. ఒకదానికొక‌టి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ త‌మ ప్రేమ‌ను వ్య‌క్తం చేస్తున్నాయి. ఇంత మంచి అంద‌మైన వీడియోను ధాన్య రాజేంద్ర‌న్ అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. 'నేను ఈరోజు చాలా మంచి సంఘ‌ట‌న చూశాను. ఈ పెంపుడు జంతువులు ఎవ‌రివి వారి పేర్లు ఏంటి' అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది. దీనిని ఇప్ప‌టివర‌కు 34 వేల‌మంది వీక్షించారు.

The beeeeeest thing I have seen today. Wonder whose pets they are and what their names are pic.twitter.com/QiXPprmz3o