చెన్నై: బురేవి తుఫాన్ ప్ర‌భావంతో ద‌క్షిణ భార‌త‌దేశంలోని త‌మిళ‌నాడు, పుదుచ్చేరిలో భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కేర‌ళ‌లోనూ బురేవి తుఫాన్ ప్ర‌భావం చూపుతున్న‌ది. త‌మిళ‌నాడు తీర ప్రాంతంలోని రామేశ్వ‌రం, దాని ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షాల‌కు తోడు బ‌ల‌మైన ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ ఈదురుగాలుల కార‌ణంగా రామేశ్వ‌రం స‌మీపంలోని ధ‌నుష్కోటిలో పురాత‌న చ‌ర్చి గోడ‌లు కూలిపోయాయి. దీంతో ఇప్ప‌టికే శిథిలావ‌స్థ‌లో ఈ చ‌ర్చి మ‌రింత శిథిలావ‌స్థ‌కు చేరుకున్న‌ది. ఆ చ‌ర్చికి సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో వీక్షించ‌వ‌చ్చు. ‌



#WATCH | Tamil Nadu: Wall of a dilapidated church building collapses due to strong winds in Dhanushkodi near Rameswaram. #CycloneBurevi pic.twitter.com/FCvNqWbZfP