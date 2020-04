సిబ్ సాగ‌ర్ : అసోంలోని సిబ్‌సాగ‌ర్ ప్రాంతంలో 11 రాబందులు అస్వ‌స్థ‌త‌కు లోనయ్యాయి. వ‌న్య ప్రాణి సంర‌క్ష‌ణ విభాగం అధికారులు రాబందులు చికిత్స‌నందించారు. రాబందులు పూర్తిగా కోలుకున్న త‌ర్వాత వాట‌న్నింటిని స‌ఫారీలో అట‌వీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి వ‌దిలిపెట్టారు. రాబందులు కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెడుతూ స్వేచ్చ‌గా ఎగిరిపోయాయి.

రాబందులు ప‌ర్యావ‌ర‌ణ స‌మ‌తుల్యత‌లో కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తాయి. గ‌త కొన్ని ద‌శాబ్దాలుగా 90శాతం వ‌ర‌కు అంత‌రించిపోయాయి. లాక్ డౌన్ పూర్తయిన త‌ర్వాత స్వేచ్చ‌గా రాబందులు ఎగురుతున్న వీడియో నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

