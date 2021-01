చిరుతను ప్ర‌త్య‌క్షంగా చూస్తే గుండె హ‌డ‌లిపోవాల్సిందే. అట్లాంటిది.. ఆ చిరుత‌ను చూసి ఏ ఒక్క‌రూ భ‌య‌ప‌డ‌లేదు.. వ‌ణ‌క‌లేదు. చిరుత కూడా త‌న దూకుడును మ‌రిచి, మ‌న‌షుల వ‌ద్ద వింత‌గా ప్ర‌వ‌ర్తించింది. హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లోని తీర్థ‌న్ వ్యాలీలో ఓ చిరుత రోడ్డుపైకి వ‌చ్చింది. దీంతో ప‌ర్యాట‌కులు త‌మ కార్ల‌ను ఆపి ఆ చిరుత‌ను కెమెరాల్లో బంధించ‌డం మొద‌లుపెట్టారు. ఆ జ‌నాల‌పై చిరుత ఎలాంటి దాడి చేయ‌లేదు. వారి మ‌ధ్యే తిరుగుతూ ఉండిపోయింది. ఒక వ్య‌క్తిపైకి ఎగ‌బాకుతూ శున‌కం మాదిరి ప్ర‌వ‌ర్తించింది. కానీ ఏ ఒక్క‌రిని గాయ‌ప‌ర‌చ‌లేదు. సుమారు నిమిషానికి పైగా ఆ చిరుత జ‌నాల మ‌ధ్యే తిరిగింది కానీ హానీ చేయ‌లేదు. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప్ర‌వీణ్ క‌శ్వాన్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ పేజీలో పోస్టు చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్య‌మాల్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

He looks a domesticated one. Maybe escaped from some estate. Some says it is from tirthan valley, HP. Not confirmed. But need more investigation. @rameshpandeyifs pic.twitter.com/PF3OwQJ3Ll