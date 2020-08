కొన్నిసార్లు ఏనుగుల‌ను చూస్తుంటే తెగ న‌వ్వొస్తుంది. మ‌రీ.. ఈ వ‌న్య‌ప్రాణులు ఎంత అమాయ‌కంగా ఉంటాయంటే..చీమ‌, ఏనుగు జోక్ చెప్పినా న‌మ్మేస్తాయ్‌. అదేంటి ఏనుగు జోక్ ఏనుక్కి చెప్పినా న‌వ్వుతాయా అనుకుంటున్నారా? ఏనుగులు అంత అమాయ‌కంగా ఉంటాయ‌ని చెప్ప‌డానికి ఇంత‌కంటే మంచి ఉదాహ‌రణ ఏముంటుంది. ఈ ఫోటో చూస్తే మీకే అర్థ‌మ‌వుతుంది. స‌న్న‌ని చెట్టు వెనుక దాక్కొని ఎవ‌రికీ క‌నిపించ‌కూడ‌దు అని అనుకుంటున్న‌ది ఏనుగు.

ఈ ఫోటోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ ప‌ర్వీన్ క‌స్వాన్ త‌న ట్విట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఏనుగు చెట్టు వెనుక దాక్కోవ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న‌ట్లు ఫోటోలో క‌నిపిస్తుంది. '‌ఏనుగు చెట్టు వెనుక దాక్కున్న‌ప్పుడు జంతువు ఏమి ఆలోచిస్తుదో ఊహించ‌గ‌ల‌రా అని అనుచ‌రుల‌ను కోరారు' అనే క్యాప్ష‌న్‌తో పంచుకున్నారు. ఈ ఫోటోకు నెటిజ‌న్లు తెగ న‌వ్వుకున్నారు. 'అయ్యో ఏనుగు ఎంత అమాయ‌కంగా ఉన్నావ్' అంటూ ఆనందం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

