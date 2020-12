బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని యాపిల్‌ ఐఫోన్‌ తయారీ ప్లాంట్‌లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు విధ్వంసం సృష్టించారు. బెంగళూరుకు సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కోలార్ జిల్లాలోని నర్సాపురలో తైవాన్‌కు చెందిన టెక్‌ దిగ్గజం విస్ట్రాన్ కార్పొరేషన్‌ ఐఫోన్‌ తయారీ ప్లాంట్‌ను నిర్వహిస్తోంది. జీతాల విషయంలో కొన్నిరోజులుగా ఉద్యోగులు ఆందోళన చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. వేతనాలు చెల్లించలేదనే ఆగ్రహంతో ఉద్యోగులు ప్లాంట్‌పై దాడి చేశారు. ఈ విధ్వంసంలో రూ.40కోట్లకు పైగా ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని, సుమారు 700 కంప్యూటర్లను నాశనం చేసినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఉద్యోగులు కార్యాలయం అద్దాలు, ఫర్నిచర్‌, కార్లను ధ్వంసం చేస్తున్న వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

'తెల్లవారుజామున ఉద్యోగులు షిఫ్టులు మారుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. జీతం చెల్లించనందుకు సంబంధించి ఈ గొడవ జరిగిందని చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా తీసుకున్నామని' ఐజీపీ సెంట్రల్‌ సీమంత్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. సుమారు 100 మందికిపైగా ఉద్యోగులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ప్లాంట్‌లో ఐఫోన్‌ ఎస్ఈ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) ఉత్పత్తులు, బయోటెక్ డివైజ్‌లను తయారు చేస్తున్నారు.

#Apple #iPhone Manufacturing/assembly unit (Wistron) in #Kolar near #Bengaluru completely vandalized by employees. Over thousand employees were protesting against alleged salary dues/ under payments. pic.twitter.com/h6k629fcoI

@CTRavi_BJP here is another example why democracy isn't working.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/9QXQpoHlnn