ల‌క్నో: దేశంలోని ఉత్త‌రాది రాష్ట్రాల్లో గ‌త కొన్ని రోజులుగా ఎడ‌తెర‌పి లేకుండా వ‌ర్షాలు కురుస్తుండ‌టంతో న‌దులు, వాగులు, వంక‌లు ఉప్పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్నాయి. దీంతో ప‌లు రాష్ట్రాల్లోని లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌యం అయ్యాయి. అనేక చోట్ల ర‌హ‌దారుల‌పై వ‌ర‌ద నీరు నిలించింది. ఇక ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆల‌పూర్‌, టాండా ఏరియాలు పూర్తిగా జ‌ల‌మ‌య‌మ‌య్యాయి. స‌ర‌యూ న‌ది పొంగి పొర్లుతుండ‌టంతో ఆల‌పూర్‌, టాండా ఏరియాల్లోని ఎనిమిది గ్రామాలు నీట మునిగాయ‌ని స్థానిక ఏడీఎం పంక‌జ్ కుమార్ వ‌ర్మ చెప్పారు.



స‌ర‌యూ న‌ది ఉగ్ర‌రూపం దాల్చ‌క‌ముందే ముంపు ముప్పు పొంచి ఉన్న ప్ర‌జ‌ల‌ను ముందుజాగ్ర‌త్త చ‌ర్య‌గా సుర‌క్షిత ప్రాంతాలకు త‌ర‌లించామ‌ని పంక‌జ్ వ‌ర్మ తెలిపారు. బాధితుల కోసం ప్ర‌త్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశామ‌ని చెప్పారు. వ‌ర‌ద ప్ర‌భావిత ప్రాంతాల ప్ర‌జ‌ల‌కు ప్ర‌తి 15 రోజుల‌కు ఒక‌సారి బియ్యం, స‌రుకులు ఉచితంగా స‌ర‌ఫ‌రా చేస్తున్నట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. ‌



Ambedkar Nagar: Villages in Alapur & Tanda areas have been flooded after water level in Sarayu river increased. Pankaj Kumar Verma, ADM says, "8 villages have been affected, we've taken all precautionary measures. We are distributing ration among flood hit people every 15 days" pic.twitter.com/e6u6cby6ZT