July 14, 2023 / 03:52 PM IST

బెంగళూరు: చెన్నై-బెంగళూరు డబుల్‌ డెక్కర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు ఇంజిన్‌లో ఒక్కసారిగా పొగలు వెలువడ్డాయి. రైలు చెన్నై నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తుండగా గుడియట్టమ్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ దాటిన తర్వాత చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దాంతో అది గమనించిన రైల్లోని ప్రయాణికులు వెంటనే చైన్‌ లాగి రైలును ఆపేశారు. ఆ వెంటనే అన్ని బోగీల్లోని ప్రయాణికులు భయంతో రైలు దిగారు.

గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని రైల్వే డీఆర్‌ఎం కుసుమ హరిప్రసాద్‌ చెప్పారు. ఇంజిన్‌లో బ్రేక్‌ ఫెయిల్‌ కావడంవల్లే దట్టమైన పొగలు వెలువడ్డాయని తెలిపారు. రైలు మలుపు తిరుగుతుండగా ఎస్‌-6 బోగీలోని ప్రయాణికులు గమనించి వెంటనే చైన్‌ లాగారని వెల్లడించారు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకుని సమస్యను సరిచేయంతో రైలు బెంగళూరుకు బయలుదేరిందన్నారు.

#WATCH | Chennai-Bengaluru Express was halted in Chittoor on Thursday after smoke was witnessed in the engine.

Railway DRM Kusuma Hariprasad stated that the incident happened on Thursday while moving towards Bangalore from Gudiyattam Railway Station. The smoke billowed out of… pic.twitter.com/VL93bvwZGz

— ANI (@ANI) July 14, 2023