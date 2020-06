సమ్మోహనం శ్వేత మయూర నాట్యం

నెమలి నాట్యం చేస్తుంటే చూడ్డానికి రెండు కళ్లూ చాలవు. ఈ నాట్యాన్ని సినిమాల్లో చూసి తరించడమే కానీ రియల్‌గా కుదరదు. ముఖ్యంగా మనుషులు చూడాలనుకున్నప్పుడు కనీసం తోక కూడా కదిలించదు. కానీ, తన అవసరాలకు మాత్రం నెమలి ఎన్నిసార్లు అయినా నాట్యం చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఉన్న తెల్లనినెమలి తన పార్టనర్‌ కోసం చాలా ప్రయత్నాలే చేసింది.

విశాఖపట్నంలోని ఇందిరా గాంధీ జూలాజికల్‌ పార్క్‌లో ఒక తెల్లనినెమలి తన డ్యాన్స్‌తో పార్టనర్‌ని ఇంప్రెస్‌ చేయడానికి తెగ ఆరాటపడుతున్నది. నాట్యం చేస్తున్న ఈ వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ అధికారి పర్వీన్‌ కశ్వన్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. 45 సెకండ్లపాటు నడిచే ఈ వీడియో అందరికీ హాయినిచ్చింది. తెలుపురంగులో ఉండే నెమళ్లు చాలా అరుదు. చాలామంది ఈ నెమలిని చూసి ఉండరు. మీరు ఏకంగా నాట్యాన్నే చూపించారు అని నెటిజన్లు ప్రసంశల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

A White peacock at courtship display. Will he able to impress partner. @vizagzoo_igzp pic.twitter.com/x65DciCbG2